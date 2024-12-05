Премьер-министр Грузии прокомментировал введение украинских санкций

Грузинские власти не получали официальной информации от Украины из-за введения санкций в отношении чиновников Грузии. Как пишет РИА Новости, об этом в четверг заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Руководитель сообщил об отсутствии подобного уведомления официального характера и уточнил, что введение санкций указывает на «тяжелое положение Украины».

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский поставил подпись в указе, согласно которому санкции вводятся в отношении премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя находящейся у власти партии «Грузинская мечта», а также еще 17 представителей грузинских властей. Подобным образом Зеленский, вслед за западными странами, продублировал их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков, которые устроила оппозиция, потерпевшая поражение на парламентских выборах, но не согласившаяся с их итогами.

В Грузии парламентские выборы прошли 26 октября, а с результатом в 53,93% победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли представители четырех оппозиционных партий, в сумме набравших 37,78%.

Ранее сообщалось о том, что возможность введения санкций против Грузии Зеленский обсуждал с руководителем ГУР.