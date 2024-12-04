Зеленский собрался ввести санкции против властей Грузии

Украинский президент, несмотря на плачевное состояние внутри своей страны, решил вмешаться в политику Грузии и ЕС. Об этом пишет smotrim.ru, уточняя, что готовится введение санкций.

По данным издания, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, который уже успел обсудить ситуацию в Грузии с главой ГУР. В частности, готовятся некие юридические реакции в «тесном сотрудничестве с европейцами» в отношении грузинских властей.

Причиной же введения санкций со стороны Украины является разгон акций оппозиции и в целом их пресечение. Тем временем в Грузии уверены, что в стране нельзя допустить «украинский сценарий».

Ранее также сообщалось о том, что в Грузии был задержан один из оппозиционных лидеров.