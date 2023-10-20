Премьер Палестины надеется, что Америка не даст Израилю «лицензию на убийство»

Мухаммед Штайе, занимающий пост премьер-министра Палестины, заявил, что слепая поддержка Израиля – это почти что лицензия на убийство. Он выразил надежду, что Америка не выберет такой путь, так как, по его мнению, Израиль сейчас не приблизился к грани исчезновения, стране вообще ничего не угрожает.

Штайе считает, что убийство мирного населения в секторе Газа не похоже на борьбу с боевиками ХАМАС, а больше напоминает войну с палестинским народом. Он призвал власти Америки собрать страны за столом переговоров, остановить разгоревшееся вооруженное столкновение и совместно разработать мирное решение.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».