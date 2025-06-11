Преступные кол-центры, работавшие на обман россиян, закрыли за границей

Мошеннические кол-центры, обманывавшие россиян, ликвидированы в Белоруссии и Узбекистане. Об этом сообщили в МВД со ссылкой в «Коммерсантъ».

В Белоруссии и Узбекистане прекратили деятельность кол-центров, которые были частью преступных схем, направленных на обман жителей России. Об этом сообщили в МВД, уточнив, что операции были проведены в рамках международного взаимодействия с силовыми структурами этих стран.

Схемы, по которым действовали злоумышленники, традиционно включали телефонные звонки с угрозами, фальшивыми историями о взломе банковских счетов и призывами перевести средства «на безопасные счета». Хотя точное число причастных к работе центров не раскрывается, в МВД подчеркивают, что речь идет о масштабной и организованной преступной сети.

Помимо зарубежных операций, в России также удалось пресечь деятельность аналогичных центров в Москве, Петербурге, Новосибирске и Якутии. За первые пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 308 тыс. IT-преступлений, более половины из них — около 188 тыс. — были совершены дистанционно.

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