На недавнем заседании Межпарламентского союза в Женеве произошел инцидент с участием украинской делегации.

Согласно информации, предоставленной депутатом Государственной Думы Алексеем Чепой, президент Ассамблеи Тулия Эксон решительно пресекла попытку протеста со стороны украинских представителей. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам российского парламентария, украинская сторона намеревалась выразить недовольство в связи с визитом Тулии Эксон в Санкт-Петербург и проведенными там встречами. Однако руководство Ассамблеи не позволило развить эту тему, быстро прервав выступление украинской делегации.

Чепа провел параллель с другим недавним международным мероприятием — заседанием Фонда Клинтона. Он отметил, что там украинским представителям также не была предоставлена возможность выступить, несмотря на то, что в прошлом году значительная часть программы была посвящена украинской проблематике.

Эти эпизоды, по мнению депутата, свидетельствуют о меняющемся отношении к попыткам украинской стороны привлечь внимание к своей позиции на международных площадках. Такая реакция может указывать на определенную усталость мирового сообщества от постоянного акцентирования украинского вопроса или на стремление сохранить нейтральный характер подобных мероприятий.

Ранее стало известно о том, в ООН обнародовали доказательства пыток российских военнопленных на Украине.