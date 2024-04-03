Президент Финляндии Стубб высказался о возможности отправки войск на Украину

Финляндия не видит причин для того, чтобы отправлять войска Украину. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на слова президента страны Александра Стубба, сказанные во время проходившей в Киеве пресс-конференции.

В своей речи глава страны заявил, что Финляндия оказывает Украине всю возможную помощь, но отправлять туда свой военный контингент не собирается. Политик придерживается мнения, согласно которому страны Европы, США, и Запад в целом, должны помогать другим способом. Он считает, что на Украину надо продолжать отправлять оружие, боеприпасы, а также обучать местных солдат и офицеров.

Ранее мы писали о громком заявлении американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса. Он назвал конфликт на Украине проектом президента Джо Байдена и спрогнозировал вариант развития событий, при котором Россия сможет занять Одессу и Киев.