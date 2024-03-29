В эту пятницу одно из французских изданий раскрыло неприятный секрет действующего президента. Оказалось, что во время посещений Гвианы и Бразилии, костюмы главы государства перевозили в салоне-бизнес класса. Для одежды было забронировано отдельное место. Флориан Филлипо назвал позором тот факт, что на транспортировку костюмов было потрачено три тысячи евро. В противовес он поставил французов, которых заставят чувствовать себя виноватыми в финансовых неудачах государства, а еще будут отказывать в компенсациях онкобольным. Упомянул лидер «патриотов» и безработных, которых ожидают удары дубинками. Сложившуюся ситуации он назвал подлостью и потребовал действующего президента покинуть свой пост.

Ранее мы писали о том, что пассажиры авиарейса из Бангкока в Красноярск задыхались в самолете. Один из людей даже впал в кому.