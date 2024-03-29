Президент Франции Макрон перевозил свои костюмы в бизнес-классе
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Лидер французских «Патриотов» Флориан Филлипо возмутился и назвал позором сведения о том, что для костюмов президента Эммануэля Макрона специально бронировали место в бизнес-классе. Подробности сообщает РИА Новости.
В эту пятницу одно из французских изданий раскрыло неприятный секрет действующего президента. Оказалось, что во время посещений Гвианы и Бразилии, костюмы главы государства перевозили в салоне-бизнес класса. Для одежды было забронировано отдельное место. Флориан Филлипо назвал позором тот факт, что на транспортировку костюмов было потрачено три тысячи евро. В противовес он поставил французов, которых заставят чувствовать себя виноватыми в финансовых неудачах государства, а еще будут отказывать в компенсациях онкобольным. Упомянул лидер «патриотов» и безработных, которых ожидают удары дубинками. Сложившуюся ситуации он назвал подлостью и потребовал действующего президента покинуть свой пост.
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