Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает возможность переизбраться на второй срок, если оппозиция одержит триумф на предстоящих парламентских выборах и выдвинет ее кандидатуру для участия в грядущем голосовании. Об этом пишет ТАСС.

Саломе заявила, что должность президента Грузии является церемониальной, а его цель, в случае победы оппозиции, заключается в применении «Грузинской хартии», в которой отражен план вступления страны в Европейский союз уже в 2025 году.

Зурабишвили также рассказала том, что переговоры президента Грузии с лидерами европейских государства приближают страну к членству в ЕС.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал решить конфликт с Россией мирным путем.