Президент Южной Кореи отказался признавать введение военного положения преступлением

Временно отстраненный от выполнения обязанностей президент Южной Кореи Юн Сок Ель опубликовал 15 января изображение написанного от руки заявления, в котором отказывается признавать введение военного положения преступлением. Как сообщило РИА Новости, соответствующая фотография появилась на странице главы страны в Facebook*.

Военное положение президент Южной Кореи объявил ночью 3 декабря, а его речь транслировалась по телевидению. Свое решение он аргументировал тем, что главная оппозиционная партия страны симпатизирует Корейской Народно-Демократической Республике и претворяет в жизнь антигосударственные инициативы. Из-за введения особого положения внутри и рядом с местным парламентом начались столкновения пришедших на площадь граждан с полицейскими и военными.

Ранее сообщалось о том, что Юн Сок Еля задерживали на протяжении семи часов, а по пути к главе страны следователям пришлось преодолевать баррикады, в том числе из автомобилей, используя стремянки.

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