В Белгородской области после атаки ВСУ загорелся дом с людьми

Во вторник, 12 марта, вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по Шебекино Белгородской области. Об итогах атаки на своей личной странице сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Известно, что украинский снаряд попал в жилой дом, и он загорелся. К счастью, людей успели вывести из строения. Пожарные занимаются его тушением. Получили повреждения три местных предприятия. В сооружениях выбило стекла, а один из находящихся в промзоне автомобилей получил повреждения. Кроме того, несколько снарядов взорвались возле гаражного кооператива, где осколками посекло еще две легковушки. Выявлены повреждения железнодорожного полотна и линий электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.

Раннее мы писали о том, что после атаки ВСУ на Донецк местный житель получил травмы. Город был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата, который переносил взрывоопасный предмет.