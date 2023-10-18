Президент РФ разъезжает по Пекину на черном лимузине Aurus Senat

Нескольким ранее мы уже писали , что российский лидер прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. Путин собирался оставаться в КНР с 17 по 18 октября. Планировалось, что эти два дня должны пройти насыщенно.

Выяснилось, что российский президент после того, как прибыл в аэропорт Пекина, пересел в свой бронированный черный лимузин Aurus Senat. Информацией об этом поделился сайт aif.ru, ссылаясь на страницу журналистов кремлевского пула в соцсетях.

Известно, что автомобиль отечественный и на нем нет номерных знаков. Эта машина – основной служебный транспорт премьер-министра и президента Российской Федерации.

Напомним, что в КНР 17 октября начался форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».