Президент России чуть не выругался, комментируя игнорирование Западом норм права

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави]: но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“. Вот и все», — сказал Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).