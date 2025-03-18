Президент России чуть не выругался, комментируя игнорирование Западом норм права
Путин: некоторые политики на Западе нарушают действующие нормы ради своих целей
Фото: [официальный сайт президента России]
Президент России Владимир Путин использовал нестандартное выражение, когда комментировал игнорирование западными странами норм права в экономической и политической сферах. Цитату главы страны привел ТАСС.
Российский лидер заявил, что уже продолжительное время назад заметил за некоторыми западными политиками факт игнорирования ими действующих правил, если те идут вразрез с их целями.
«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: „Делаем так“. Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави]: но так же нельзя, это противоречит [нормам]. „Ну ничего, что противоречит, так целесообразно“. Вот и все», — сказал Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ранее Путин рассказал, при каких условиях на российский рынок смогут вернуться ранее ушедшие западные компании.