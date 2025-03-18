Президент России назвал санкции не временными или точечными мерами

Санкции не являются временными или точечными мерами, так как этот механизм направлен на системное стратегическое давление на Россию. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

«Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — выразил свое видение ситуации лидер страны во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, Путин заявил о том, что против физических и юридических представителей РФ было введено 28 595 санкций. Это цифра кратно превосходит подобные ограничения в сравнении со всеми со странами, где действовали или действуют подобные меры.

Также присутствует на данной встрече и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его утверждению, представители российской и американских сторон продолжают обсуждать экономическое взаимодействие. При этом он подчеркнул, что политические вопросы продолжают оставаться самыми главными. Во вторник, 18 марта, должен состояться телефонный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем Штатов Дональдом Трампом.