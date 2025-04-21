Президент России назвал ветеранов СВО «золотым фондом»

Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции элитой, которой не страшно передать в руки государство, и противопоставил им попавшихся на воровстве управленцев. Как сообщил ТАСС, об этом лидер страны заявил, когда общался с руководителями муниципалитетов.

Ветеранов СВО президент России назвал реальным «золотым фондом», сравнив их с проштрафившимися руководителями.

«Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот: „Мы элита“. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает», — подчеркнул президент во время встречи с руководителями муниципалитетов.

По словам Путина, именно за участниками СВО будущее страны, а еще он отметил необходимость помогать данной категории людей при переходе к гражданской жизни. В частности, он отметил, что им надо оказывать поддержку в получении необходимого образования и прохождении стажировки.

«Если человек принял для себя решение [пойти на фронт], то, конечно, это о многом говорит. Но, прежде чем пойти на фронт, их все-таки учили. Их учили стрелять, оказывать первую медицинскую помощь. И сейчас это развернулось по-настоящему. Сейчас по-настоящему, по-взрослому идет эта подготовка. Так же и здесь», — пояснил российский лидер.

Президент подчеркнул, что «нельзя допускать» разочарования участников специальной военной операции в «гражданке», но при этом следует помнить о людях, проблемы которых ветераны планируют решать на новых постах.

«Человек приходит, вы это знаете, для того чтобы решать задачи в интересах людей, служению которым он подчиняет свою жизнь. Надо, чтобы люди были удовлетворены работой тех, кто приходит на этот очень важный уровень управления», — подчеркнул президент страны.

Кроме того, он заявил, что квалификационные требования для кандидатов не должны идти в ущерб качеству, а также допустил появление курсов, чтобы «лесенка была, движение вперед».

Ранее стало известно о том, что россияне скупают футболки и бейсболки с цитатами Путина.