Путин сообщил о просьбах зарубежного бизнеса о возвращении в Россию

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что к нему поступают просьбы от иностранных бизнесменов, которые рассчитывают наладить остановленные в России бизнес-процессы. Как сообщило РИА Новости, об этом российский лидер заявил из ситуационного центра Кремля по видеосвязи, принимая участие в XX съезде «Деловой России».