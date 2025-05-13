Путин сообщил о просьбах зарубежного бизнеса о возвращении в Россию
Путин заявил, что его просят вернуть иностранный бизнес в РФ
Фото: [официальный сайт президента России]
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что к нему поступают просьбы от иностранных бизнесменов, которые рассчитывают наладить остановленные в России бизнес-процессы. Как сообщило РИА Новости, об этом российский лидер заявил из ситуационного центра Кремля по видеосвязи, принимая участие в XX съезде «Деловой России».
«Но мы видим, на меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться», — заявил Путин.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И подвел итоги посещения РФ председателем Си Цзиньпина. По его словам, встреча главы КНР и президента России Владимира Путина позволила не только оглянуться в прошлое, но и взглянуть в будущее.