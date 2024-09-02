Президент России приехал в Монголию с официальным визитом, который приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе. ТАСС сообщил , что Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, а еще во встречах в узком и расширенных составах.

Глава РФ и руководитель Монголии Ухнагийн Хурэлсух обсудят важнейшие международные и региональные проблемы, а еще затронут тему последующего взаимовыгодного и полноценного сотрудничества между двумя странами. Предполагается, что после завершения переговоров между сопредельными государствами будут подписаны двусторонние документы. Последний раз Путин посещал Монголию в 2019 году, а в октябре 2023 года на встрече в Китае президент Ухнагийн Хурэлсухом предложил повторить поездку.

Ранее сообщалось о том, что во время интервью кандидат в президенты США Камала Харрис не коснулась темы взаимоотношений с Россией, а также продолжающегося на Украине конфликта.