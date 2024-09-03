Президент России прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2024

Во вторник, 3 сентября, президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где станет участником ВЭФ-2024 и других важных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

В главном городе Приморского края на полях Восточного экономического форума глава государства проведет целый ряд встреч международного уровня. У Владимира Путина должны состояться переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, зампредседателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. На местном уровне глава России обсудит развитие инфраструктуры Дальнего Востока, а еще ознакомится с интерактивной презентацией результатов усовершенствования этой территории.

До этого президент Владимир Путин летал в Монголию, где встретился со своим коллегой и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества. Уточнялось, что встреча была приурочена к 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе.

Ранее сообщалось о том, какие гастрономические изыски подготовили дальневосточные повара для участников Восточного экономического форума. Ожидаемо, что упор в своей работе они решили сделать на подводных обитателях.