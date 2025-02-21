Путин раскрыл название самого простого прибора для обнаружения свалок

По словам президента РФ Владимира Путина, от российских свалок, порой, исходит такой запах, что не нужны никакие актуальные разработки для их выявления. Как сообщило РИА Новости, об этом лидер страны рассказал на пленарном заседании Форума будущих технологий.

В форуме также принимал участие руководитель научной группы Российского квантового центра, заведующий лаборатории физики магнитных гетероструктур и спинтроники МФТИ Александр Чернов, рассказавший о специальном сенсоре, который бы мог доносить информацию о состоянии окружающей среды во время прогулки по улице.

Как подчеркнул президент России, подобная разработка очень важна, особенно когда все хорошо.

«Но у нас иногда самый простой прибор – это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, здесь не нужно сенсоров никаких. Такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно», – выразил свое видение ситуации Путин.

Ранее на площадке форума лидер страны сообщил, что еще несколько лет назад ему рассказывали о передовых технологиях по транспортировке газа.