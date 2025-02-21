Путин вспомнил озвученную ему идею об атомных подводных газовозах
Путин назвал строительство атомных подводных газовозов возможным и рентабельным
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Президент РФ Владимир Путин вспомнил о том, как несколько лет назад ему рассказывали об идее атомных подводных газовозов, а в итоге данный способ транспортировки газа оказался технически возможным и экономически рентабельным. Как сообщило РИА Новости, об этом лидер страны рассказал на пленарной сессии Форума будущих технологий.
«Коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила эта информация - он сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович (Ковальчук президент Курчатовского института - ред.) пару лет назад упоминал об этом, я сказал: «ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить что ли?», — сказал президент страны.
Он отметил, что «Газпром» и «Новатэк» подобный метод перевозки голубого топлива считают вполне возможным, рентабельным, а также эффективным. По словам лидера России, данный способ оказался безопасным несмотря на то, что очень большие резервуары со сжиженным газом могут представлять угрозу. Как заключил Путин дело в том, что при использовании подобного метода транспортировка полезного ископаемого идет под поверхностью воды.
Ранее президент России рассказал, каким образом санкции оказывают положительное влияние на страну.