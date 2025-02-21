Путин вспомнил озвученную ему идею об атомных подводных газовозах

«Коллега сейчас сказал, думаю, у многих просто проскочила эта информация - он сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович (Ковальчук президент Курчатовского института - ред.) пару лет назад упоминал об этом, я сказал: «ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить что ли?», — сказал президент страны.