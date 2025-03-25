Президент России уличил ВСУ в разрушении культурных объектов Курской области

Ретируясь с территории Курской области, боевики из Украины разрушают объекты культурного наследия. Как сообщило РИА Новости, об этом президент Владимир Путин сказал в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

По словам лидера страны, неприятель также уничтожает объекты промышленности и энергетики.

«Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам», — заявил Путин.

Глава России подчеркнул, что Курскую область восстановят, для чего будут выделены нужные средства. Также он сообщил о том, что все злодейства преступников регистрируются СК, Генпрокуратурой и прокуратурой, дабы покарать их за содеянное.

На этой же встрече президент России прокомментировал ротацию находящихся на фронте военных, а еще отметил профессиональные качества мобилизованных.