Путин прокомментировал ротацию военных на СВО

Решение о ротации военных, находящихся на фронте, будет приниматься с учетом обстановки на земле. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время заседания Совета по культуре и искусству писатель Захар Прилепин сказал о том, что тема ротации военных, оказавшихся на фронте раньше остальных, самая болезненная.

«Мы, безусловно, его (вопрос ротации военнослужащих на фронте. — Прим. ред.) не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал президент России.

При этом лидер страны подчеркнул, что над данным вопросом думает МО РФ, а еще подтвердил его сильную важность.

Во время своей речи Путин также отметил заслуги мобилизованных, которые выполняют взятые на себя обязательства как профессионалы своего дела и рядом с профессиональными военными, представляющими различные рода войск.

Ранее стало известно о том, что под контролем Вооруженных сил России оказались населенный пункт Малые Щербаки и важная дорога, из-за чего ВСУ станет сильно сложнее осуществлять логистику в Запорожской области.