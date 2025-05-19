Президент России высказался о восстановлении диалога с Украиной
Президент РФ назвал возобновление переговоров с Украиной правильным путем
Фото: [официальный сайт президент России]
Президент РФ Владимир Путин, комментируя восстановление переговорного процесса с Украиной, завил об имеющихся основаниях полагать, что подобный ход событий является верным. Об этом сообщило РИА Новости.
«Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле — они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», — сказал российский лидер собравшимся журналистам.
Говорил Путин и о прекращении боевых столкновений на Украине. По словам президента, Россия поддерживает подобное развитие событий, но для этого следует найти самые действенные методы.