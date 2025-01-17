Президент США хочет объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов

Команда нового президента США Дональда Трампа готовится к объявлению чрезвычайного положения, чтобы справиться с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает издание Politico и ссылается на свои источники.

Если подобный режим будет объявлен, органы власти получат дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещаний, которые были даны президентом в сфере безопасности границ. В частности, могут депортировать миллионы человек, незаконно попавших на территорию Штатов.

Издание также утверждает, что с приходом к власти новый президент США готовится издать ряд указов, направленных на ужесточение действующих мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось о том, что до прихода Дональда Трампа к власти ФБР инициирует закрытие управления по разнообразию.