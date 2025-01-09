Западные страны не стали выполнять все обещания, которые были даны Киеву на последнем из прошедших саммитов НАТО. Как сообщило издание «Новости.LIFE» в своем телеграм-канале, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе заседания в формате «Рамштайн».

Как сказал глава страны, срочно необходимы поставки средств ПВО, а еще призвал оказать санкционное давление на российский энергетический сектор. А как сообщило РИА Новости, перед состоявшимся диалогом руководитель Пентагона Ллойд Остин сказал, что у российских военных есть «некоторые преимущества» в идущем на Украине конфликте.

Ранее специальный представитель новоизбранного главы Белого дома заявил, что продолжающиеся между Россией и Украиной противостояние завершится за 100 дней после инаугурации Дональда Трампа.