В Одессе сотрудники местного военкомата во время облавы побили в автобусе мужчину, а еще залили других пассажиров перцовым баллончиком. Об этом 16 мая сообщает украинское СМИ «Страна».

На выложенных издания кадрах видно, как мужчины в военной форме наносят удары гражданскому лицу в салоне транспортного средства. Оператор съемки сообщает, что работники военкомата залили весь автобус перцовым спреем. Отбивающегося потерпевшего в итоге отвели к микроавтобусу.

На еще одной записи девушка жалуется на агрессивное и пренебрежительное поведение работников военкомата и заявляет, что не хочет называть попавших на запись украинских военных людьми.

Ранее мы писали о том, что днем в среду, 16 мая, в небе над Белгородской областью системой противовоздушной обороны были сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», которыми вооруженные силы Украины хотели нанести удар по территории России.