При обстреле Белгородской области пострадали 9-летний мальчик и грудная девочка

При обстреле ВСУ села Беловское Белгородской области пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, 9-летний мальчик попал в лечебное учреждение с многочисленными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой. Также в результате удара ВСУ пострадала 9-месячная девочка. Грудной ребенок получил ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Дети продолжат лечение в больнице. Пострадал после атаки неприятеля и мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, но к медикам сумел прийти сам. После оказания помощи его отпустили домой. Кроме того, повреждения получили почти 4 десятка частных домовладений, две хозпостройки, один сельхозобъект, а два многоквартирных дома остались без окон. Кроме того, по предварительной информации, был нанесен урон 21 единице автотранспорта.

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