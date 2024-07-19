Причиной глобального сбоя в работе Microsoft стали проблемы в «облаке» Azure

Мировые авиакомпании и аэропорты используют глобальную облачную платформу Microsoft Azure. Именно проблемы в ее работе стали причиной глобального сбоя, из-за которого во многих странах Европы, а также в США и Австралии, отложены рейсы, считают эксперты.

По данным СNN, из-за сбоя были отменены как минимум 130 и задержаны более 200 рейсов разных авиакомпаний.

Как рассказали в американской авиакомпании Frontier Airlines, сбой в системах компании произошел именно из-за неполадок в работе Microsoft. Там же отметили, что пассажиры в настоящее время не имеют возможности зарегистрироваться на рейс, купить билеты и так далее.

Мы сообщали, что проблема затронула такие авиакомпании как United Airlines и Delta, а также турецкую авиакомпанию Turkish Airlines.

Как ранее рассказали РБК эксперты в области информационной безопасности, еще одной причиной массового сбоя в работе Microsoft может являться антивирус Crowdstrike, который используется компаниями для отражения кибератак.