Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Московской области

Сегодня в Подмосковье стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы, выпускникам 9 и 11 классов в регионе доступны 76 профессиональных образовательных организаций и более 150 направлений подготовки. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что для абитуриентов предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, девять тысяч из которых отведены для программ «Профессионалитета». Прием студентов происходит на основании аттестата 9 и 11 классов. Заявление на программы среднего профессионального образования можно подать в электронной форме здесь.

«Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 10 августа. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявления до 15 августа. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.