Прикосновение, белье и бассейн: разбираемся, где, кроме постели, нас подстерегают венерические заболевания

Многим кажется, что заразиться венерическими заболеваниями можно только при интимной близости. Однако инфекцию можно подхватить и через бытовой контакт.

Эксперт подтвердил, что в 98% случаев сифилисом можно заразиться только во время интима, но в двух процентах он переходит после поцелуев и укусов, а также возбудитель может поселиться на поврежденной коже и предметах, от прикосновений с которыми можно подцепить заразу.

«Также через половой акт можно заразиться гонореей, гонококками и трепонемой. Однако эти заболевания любят влажную среду, поэтому хорошо себя чувствуют и долго живут на посуде, сиденьях унитаза, поверхности ванн и бассейнов, вода в которых содержит мало хлора. Подхватить болезнь можно через предметы личной гигиены и постельное белье, которыми пользуется зараженный. Кроме того, не стоит трогать глаза больного, а потом свои», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Папилломавирус, герпес, трихомониаз и микоплазмоз передается как через секс, так и заполучить их можно через постельное белье, полотенце и чашку больного. При этом риск заражения повышается при сниженном иммунитете, хронических заболеваниях, приеме антибиотиков и химиотерапии, а также при ссадинах, царапинах и других микротравм на коже.

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