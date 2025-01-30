Принцесса Бельгии Мария Лаура тайно родила сына

У бельгийской принцессы Марии Лауры и ее мужа Уильяма Исви родился первенец – сын Альберт. Он появился на свет 26 января в Брюсселе, пишет The Voicemag.

Как утверждает сетевое издание, о беременности 35-летней племянницы короля Филиппа никто ничего не знал до самого момента родов – пока королевский двор не опубликовал снимок младенца в кремовом свитере.

В официальном сообщении говорится о том, что Альберт появился на свет в воскресенье, 26 января, вес младенца составил три с половиной килограмма. Королевский двор уверяет, что ребенок, как и его мама, чувствуют себя хорошо. Фактически, Альберт уже вошел в историю – он стал первым членом королевской семьи Бельгии, родившимся без аристократического статуса.

Напомним, в Бельгии ранее было инициировано расследование против Apple.