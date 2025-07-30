Присяжные признали врачей из Калининграда виновными в убийстве младенца

Присяжные Московского областного суда признали виновными врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую в убийстве новорожденного ребенка. Медики лишили жизни младенца, чтобы не ухудшать статистику роддома. Об этом сообщает Lenta.ru.

Спустя семь лет после трагедии в калининградском роддоме № 4 суд вынес окончательный вердикт. Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая признаны виновными в умышленном убийстве недоношенного младенца.

6 ноября 2018 года у Замиры Ахмедовой на 24-й неделе беременности родился мальчик весом 714 граммов. Несмотря на крайнюю недоношенность, он был жизнеспособен. Однако вместо помощи медики решили умертвить ребенка — по версии следствия, чтобы оформить его рожденным без признаков жизни и не портить показатели младенческой смертности в учреждении.

Главврач Белая приказала Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магнезии. После инъекции ребенок скончался, а врачи переписали историю родов.

Расследование заняло годы. Первая экспертиза не нашла следов преступления, но последующие анализы подтвердили: смерть наступила из-за введенного препарата.

Присяжные единогласно признали вину медиков. Теперь суд должен определить срок — он не превысит ранее назначенные 9,5 лет для Белой и 9 лет для Сушкевич.

Ранее стало известно, что подросток погиб в летнем лагере под Светлогорском.