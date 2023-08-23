Привычка долгожителей: какую азиатскую традицию стоит перенять ради своего здоровья

Восточная культура богата самобытными традициями и обычаями, одним из которых является привычка сидеть на полу. Это не просто случайный выбор позы, ведь эта практика имеет свои причины и принесла множество пользы для здоровья людей в Восточной Азии.

Одной из особенных привычек, которую нередко можно увидеть на Востоке, является сидение на полу. Хотя для западных людей это может показаться необычным или даже неудобным, но на самом деле это очень полезно.

«Первая причина такой традиции связана с физиологическими особенностями человека. Во время сидения на полу, особенно в положении скрестив ноги, мы придаем позвоночнику более естественную позу, при которой он сохраняет нужный изгиб. Это снижает риск возникновения болей в спине и шее», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Кроме того, такое сидение способствует активации мышц ног и таза, которые вовлекаются в поддержание равновесия и устойчивости, что в свою очередь может улучшить их силу и гибкость. Данная поза стимулирует кровообращение и улучшает общую физическую форму.

Вторая причина, объясняющая многовековую традицию сидения на полу, связана с философией и менталитетом местных жителей. Восточные культуры придают большое значение целостности и гармонии тела и ума.

«Считается, что сидение на полу помогает достичь единства с окружающим миром, сосредоточиться на своих мыслях и внутреннем расслаблении. Такое положение способствует медитации и внутреннему покою, что является неотъемлемой частью духовной практики, – уточнила эксперт.

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