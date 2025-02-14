Призывавший расправляться с бойцами СВО работник мэрии Примак упал с многоэтажки

В Николаевске-на-Амуре с высоты девятого этажа упал мужчина. Его тело обнаружили на крыльце. Как пишет телеграм-канал Amur Mash, выяснилось, что погибшим оказался 44-летний Артем Примак.

Примак, уточняют журналисты, получил скандальную известность после того, как стала известна его «теневая личность». Днем мужчина работал в муниципальном архиве Николаевского района, а вот в свободное от работы время отправлялся в соцсети и начинал писать злобные комментарии в адрес российских бойцов.

Это вскрылось в 2023 году, потому Примак на допросе во всем признался и объяснил, что попал под влияние иностранных СМИ. На Примака было возбуждено уголовное дело об экстремизме. На днях Артем Примак обратился к родным и попросил его запомнить таким. Позже он был найден мертвым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшего замглавы «Рособоронэкспорта» нашли с тяжелыми травмами головы.