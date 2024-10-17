Прячущийся на Украине журналист Евгений Киселев* задолжал в России крупную сумму

Скрывающийся на Украине журналист Евгений Киселев* должен в России 80 тыс. рублей по «иноагентским» статьям. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на имеющиеся в распоряжении документы.

Так, в 2022 году Киселев получил штраф в размере 30 тыс. рублей за «непредставление информации об актах незаконного вмешательства», а на следующий год его обязали заплатить еще 50 тыс. рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». До настоящего времени по долгам журналист так заплатить и не соизволил. Помимо перечисленного, Киселев так и не вернул более 3,3 млн рублей по налогам и кредитам.

Ранее сообщалось о том, что в международный розыск была объявлена телевизионная ведущая Татьяна Лазарева**, которая в настоящее время продолжает проживать на территории Испании.

*признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.