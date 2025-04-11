«Прямая наследница»: стало известно, кому перейдут права на треки Паши Техника

После смерти Паши Техника права на его треки переходят к его матери. Об этом пишет «Фонтанка» в пятницу, ссылаясь на менеджера исполнителя Марка Яровного.

Так, Яровный заявил о том, что прямой наследницей Техника является его мама, и поэтому права на треки также переходят к ней.

Вв пятницу в храме Петра и Павла в Москве проходит прощание с умершим в Таиланде Пашей Техником. Напомним, что рэпер скончался, предварительно, из-за употребления запрещенных веществ. На церемонии прощания с рэпером находится корреспондент издания «Подмосковье сегодня». По данным журналиста, на месте присутствует несколько тысяч человек, некоторые фанаты даже устраивают стычки, а кому-то просто становится плохо. К храму недавно прибыло новое полицейское подкрепление.

Кстати, ранее стало известно, что из храма вышла и бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук, она спешно покинула здание и отказалась от комментариев.