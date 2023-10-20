Прямые рейсы из Москвы в Батуми запустят в ноябре

С 3 ноября Red Wings запустит прямой рейс из Москвы в Батуми. Об этом сообщает 20 октября РИА Новости , ссылаясь на данные в компании.

Три раза в неделю планируется проводить данные вылеты. Речь идет о следующих днях: вторниках, пятницах и по воскресеньях, и пунктом вылета значится «Домодедово» в 7 утра по вторникам и пятницам, а также в 8 утра по воскресеньям. Обратные же рейсы планируется отправлять в 11:30 и 12:30.

Выполнять перевозку пассажиров будет лайнер SSJ100, вместимость которого составляет 100 человек.

Ранее мы рассказали, что эксперты МАГАТЭ рассказали об осмотре площадки в Запорожской АЭС. Подробнее в материале.