«Прятались, чтобы не забрали ребенка»: в Авдеевке семья два года жила в подвале, скрываясь от ВСУ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о шокирующем случае в Авдеевке: местная семья с маленьким сыном на протяжении почти двух лет жила в подвале своего дома, скрываясь от украинских военных. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Семья рассказала, что основной причиной их добровольного «заточения» стали новости о принудительной эвакуации. По их утверждению, бойцы ВСУ забирали детей у местных жителей, запугивая родителей или передавая несовершеннолетних органам опеки. Все это время мальчик практически не выходил на улицу и не видел дневного света, чтобы не попасть в поле зрения патрулей.

10 февраля 2026 года Верховная Рада приняла закон, который официально разрешает принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий без согласия их законных представителей. Согласно новым нормам, если родители отказываются покидать опасную зону, полиция имеет право забрать ребенка и передать его социальным службам.

Сейчас спасенная в Авдеевке семья находится под опекой российских социальных служб, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

