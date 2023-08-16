Проблемы на работе или крепкая семья: оцениваем плюсы и минусы романтических отношений с коллегой

Романтические отношения на работе – это не всегда плохо. Бывает, что именно так образуются крепкие семьи. Однако часто служебные романы не заканчиваются ничем хорошим. Психолог рассказала, как разобраться в себе, когда дела амурные настигают на работе.

Отношения с коллегой попросту размывают границы ваших социальных ролей. Это плохо сказывается как на рабочем процессе, так и на связи вне офиса. Самая сложная ситуация, когда один из партнеров руководит другим.

«Хороший начальник – это тот, кто четко ставит задачи и контролирует их исполнение. Такая стратегия перестает работать, если среди подчиненных появляется человек, с которым у начальника служебный роман. Постепенно появится исключительное отношение к такому человеку, а впоследствии возможный разлад в коллективе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Связь двух любящих друг друга коллег может испортиться и вне офиса. Ситуации бывают разные и чтобы избежать недопонимания, лучше сразу обозначить, что для вас важно дома, а что на работе. Если человек не готов соблюдать эти договоренности – значит вам не по пути.

Обсуждайте на работе только те вещи, которые к ней относятся, а дома будьте тем человеком, который готов поддержать партнера вне зависимости от его профессионального статуса. Не обижайтесь, если ваш возлюбленный относится к вам также, как и ко всем остальным сотрудникам. Таким образом, он соблюдает субординацию.

«Если у вас получится грамотно разграничить работу и личную жизнь, то «усталости» от партнера точно не почувствуете. Как признаются психологи, в здоровых отношениях люди стремятся еще больше времени проводить вместе, когда их не связывает работа», – уточнила эксперт.

В любом случае, если ситуация выходит из-под контроля или у вас возникают эмоциональные проблемы, всегда можно обратиться за помощью к профессионалу, причем вместе со своим партнером-коллегой.

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