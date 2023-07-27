Проблемы не с памятью, а с характером: как не упустить первые признаки деменции

Пожилые люди часто сталкиваются с деменцией. Оказывается, не только проблемы с памятью указывают на старческое слабоумие, а есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы быстрее начать терапию.

Речь идет об изменениях в характере. В частности, на начальной стадии заболевания люди становятся более ранимыми, обидчивыми, чаще жалуются и расстраиваются. Такие изменения в человеке происходят достаточно резко.

«Также следует обратить внимание, если у близкого человека часто появляется необоснованное чувство усталости, необъяснимое изменение в настроении, а также если он не хочет выходить из дома, в том числе в магазин или больницу, потерял интерес к работе или хобби», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Эксперт уточнила, что эти признаки могут указывать на деменцию, а также на развитие других заболеваний. Поэтому если у пожилого человека меняется характер без объективных причин, то следует обратиться к специалисту.

Часто сильные изменения в характере у пожилых людей путают с обыкновенной старостью. Однако возрастные изменения не меняют кардинально человека. У него могут возникнуть трудности с освоением новых навыков и воспоминанием каких-нибудь событий.

«Но если он перестает справляться с профессиональными и бытовыми задачами, которые уже давно были хорошо усвоены, то это не норма», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие привычки и увлечения помогут сохранить когнитивные функции в старости.