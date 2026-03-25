Продажа квартиры с прописанным ребенком: депутат Панеш разъяснил, когда нужно разрешение опеки

Продажа квартиры, в которой прописан ребенок, возможна, но требует учета юридических тонкостей. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил, в каких случаях сделка проходит без лишних инстанций, а когда необходимо разрешение органов опеки. Об этом пишет REGIONS.

Депутат подчеркнул, что ключевое значение имеет не факт регистрации ребенка, а наличие у него права собственности на жилье. Если несовершеннолетний только прописан, но не является владельцем, получать одобрение опеки не требуется. Достаточно прописать в договоре условия снятия с учета — это стандартная процедура.

Совсем иная ситуация, когда ребенок выступает собственником или совладельцем квартиры. В этом случае продажа возможна исключительно с предварительного разрешения органов опеки. Сотрудники ведомства проверяют, не ухудшатся ли условия проживания после сделки. Разрешение дается, если взамен продаваемого жилья ребенок получает равнозначное или лучшее по площади и качеству. На сбор документов и рассмотрение заявления закон отводит до 15 рабочих дней.

Отдельное правило касается подростков от 14 до 18 лет — они могут подписывать договор самостоятельно, но с письменного согласия родителей и при наличии одобрения опеки. Все сделки с участием несовершеннолетних собственников с 2016 года подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Если продажа состоялась без необходимого разрешения, она может быть оспорена в суде и признана недействительной.

