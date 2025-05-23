Продюсер Константин Меладзе закрывает проект «ВИА Гра» после 25 лет существования

Продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра». Об этом пишет РБК в пятницу, ссылаясь на слова Меладзе.

Эта группа была образована еще в 2000 году в Киеве и стала одним из самых успешных русскоязычных проектов того времени. При этом за 20 лет ее существования было сменено больше 20 составов и 20 участниц этого проекта.

Также еще три года назад коллектив группы объявлял о временной приостановке своей деятельности, но вот, в 2025 году стало известно о полном ее распаде. По словам Меладзе, самое главное сейчас — то, что в этой истории останутся песни, наполненные любовью, надеждой и Верой, и их могут слушать долгие годы.

Напомним, что ранее стало известно, как сейчас живут покинувшие Россию братья Меладзе.