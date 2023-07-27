Профессии исчезают, работа остается: рискует ли хороший специалист остаться без дела из-за развития технологий

В последние годы все чаще в информационном пространстве поднимается вопрос о безработице, причиной которой станут новые технологии. Но технический прогресс так или иначе сопровождает всю историю человечества и обычно приводит к росту рабочих мест.

Еще более 10 лет назад американские ученые были уверены, что исчезнет множество профессий и без работы останется почти половина жителей. Еще более печальный прогноз был у российских исследователей, к нынешнему времени работы должны были лишиться до 60% трудоспособного населения. Однако этого не произошло.

«История показывает, что профессии практически не исчезают полностью. Но безусловно они трансформируются. Поэтому востребованный специалист тот, кто всегда готов учиться и осваивать новые навыки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковного издания» специалист по подбору персонала Антон Белов.

Эксперт уточнил, что даже при резком скачке производительности труда, обычно появляется еще больше рабочих мест, а не наоборот. К тому же нельзя забывать, что вместе с развитием технологий появляются новые потребности, а значит и новые профессии, которые будет легче осваивать на основе тех или иных навыков, которые человек уже освоил.

Ранее мы рассказывали, как получить профессию, которая не потеряет актуальности.