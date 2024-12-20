За рубежом продолжают комментировать итоги прошедшей накануне прямой линии президента России Владимира Путина, в ходе которой был затронут ряд тем по перспективам украинского конфликта. Как отметил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, российский лидер показал, что именно он хозяин положения в конфликте на Украине.

Особенно это было заметно при обсуждении готовности Москвы к так называемой дуэли между российской ракетой «Орешник» и западными системами противоракетной обороны, которую не устают нахваливать США и НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

«Путин хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета „Орешник“ прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть», — заметил Миршаймер.

Он подчеркнул, что Россия сейчас имеет очень выгодные позиции для ведения переговоров с западными странами, поскольку она добилась значительных успехов в ходе боевых действий на Украине. По его словам, предстоящие переговоры избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером будут сложными.

«Я не знаю, как кто-то может называть позицию России слабой. <…> Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа», — заключил профессор.

Ранее сообщалось, выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером по поводу дуэли с «Орешником», что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».