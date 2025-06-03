Профессор объяснил, как паническая атака привела к смерти подростка в Турции

Девочка Афранур Гюнлю скончалась от последствий панической атаки во время землетрясения. Профессор Станислав Ионов объяснил RT физиологические причины этого редкого, но возможного исхода.

По словам специалиста, есть три стадии стресса, две из которых обратимы. Последняя наступает стремительно, и при ней спасти человека обычно невозможно. Дело в том, что при последней стадии наступает катастрофический выброс кортизола, приводящий к необратимым последствиям в организме. Гормональный взрыв вызывает мгновенный спазм сосудов, нарушая кровоснабжение органов.

«Избыточный выброс гормонов коры надпочечников в кровь — прежде всего кортизола — приводит к настолько быстрым изменениям в организме, что какие бы медикаментозные средства ни применялись, спасти человека невозможно», — рассказал профессор.

Напомним, что инцидент произошел в Фетхие, где зафиксировали землетрясение магнитудой 5.2. Толчки не привели к массовым разрушениям. Однако погибла девочка 14 лет, а также почти 70 пострадали.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло 15 мая в Турции на фоне прибытия делегаций РФ и Украины.