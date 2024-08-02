Звезда Голливуда Том Круз совершит головокружительный трюк на закрытии Олимпиады

Звездный голливудский актер Том Круз исполнит на закрытии Олимпиады очередной опасный трюк, подготовку к которому продолжается и по сей день. Об этом написало издание TMZ.

СМИ сообщает, что прославленный актер рассказал представителям Международного олимпийского комитета, как можно связать игры в Париже с будущей Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Предполагается, что актер по канату будет спускаться с верхней части стадиона «Стад де Франс», держа в руке олимпийский флаг.

Также по данным таблоида, в марте он снял видеоклип для будущих игр, в котором путешествует с флагом Олимпиады из Франции в США. Видеоролик завершается приземлением Тома Круза с парашютом на надпись Hollywood. Клип должны продемонстрировать после трюка с канатом.

Ранее сообщалось о том, что во Франции началось расследование после угроз расправы, которые получил арт-директор церемонии открытия Олимпиады Том Жоли.