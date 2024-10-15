Производитель зефира из «ВкусВилл» после статей об отравлениях решил судиться

После появления в ряде СМИ публикаций о предположительном влиянии зефира на мальтите на здоровье потребителей кондитерская фабрика «Сокол» собирается подать иск в суд о признании сведений, порочащих деловую репутацию предприятия, недостоверными и несоответствующими действительности, сообщил коммерческий директор кондитерской компании Михаил Шамис.

Как заверил интернет-издание «Подмосковье сегодня» официальный представитель компании, на пищевом производстве соблюдается строгий технологический процесс, выпускаемая «кондитерка» соответствует требованиям международной системы безопасности производства. Кроме того, каждый год на «Соколе» проходит пять-шесть технологических аудитов, рассказали на предприятии.

Что касается зефира без сахара, то, как заверили в компании, этот продукт полностью соответствует всем требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Ранее «Подмосковье сегодня» подготовило эксклюзивный материал о зефире на мальтите, который вызвал такой переполох среди ряда различных интернет-изданий.