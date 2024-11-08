Прокуратура не выявила нарушений в условиях содержания экс-сенатора Арашукова в «Черном дельфине»

Колонию для пожизненно осужденных «Черный дельфин» проверила прокуратура Оренбургской области после жалобы осужденного сенатора Арашукова и не нашла нарушений. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, пожизненно осужденный за организацию убийств экс-сенатор Рауф Арашуков ранее пожаловался на нарушения содержания: в частности, там, с его слов, экс-политика подвергали пыткам и провокациям. Об этом сообщал адвокат осужденного в конце октября текущего года, добавив, что его подзащитный даже просил перевести его в другую колонию.

Сейчас же прокуратура провела проверку и не выявила подобных нарушений, уточнив, что все условия содержания соответствуют нормам законодательства. Да и в целом в «Черном дельфине» проверки проводятся на регулярной основе, добавили в ведомстве.