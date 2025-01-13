Премьер-министр РФ Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии, задачей которой станет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. О таком решении он сообщил на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Возглавит комиссию вице-премьер Виталий Савельев. На совещании определены ключевые меры по устранению последствий инцидента. Также Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута.

«Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, — необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем», — сказал он.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров. В результате инцидента в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Кроме того, трагедия унесла жизнь матроса судна «Волгонефть-212».

В связи с масштабным разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В Крыму по этой же причине действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального уровней.

Для борьбы с последствиями разлива привлечены спасатели и волонтеры, которые занимаются сбором загрязненного грунта. Также специалисты продолжают работу по удалению нефтеводяной смеси из акватории и обработке ее сорбентами. В дополнение к этому в регионах функционируют центры по спасению птиц, пострадавших от загрязнения.

Ранее Mash сообщил, что замминобразования Кубани Сергей Урайкин обматерил волонтеров, отмывающих от мазута птиц.