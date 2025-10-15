Прокуратура запросила для Сергея Фургала 25 лет колонии

Государственное обвинение запросило для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 25 лет лишения свободы строгого режима. Такой итоговый срок сложился с учетом уже действующего приговора по делу об убийствах. Об этом сообщает РИА Новости.

В Бабушкинском суде Москвы прозвучал финальный запрос прокуратуры по второму масштабному делу против Сергея Фургала. Государственный обвинитель на стадии прений сторон потребовал назначить бывшему политику 22 года колонии за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения активов.

С учетом ранее вынесенного приговора по уголовному делу об убийствах бизнесменов, где Фургал уже получил 22 года, прокурор попросил назначить итоговое наказание в виде 25 лет строгого режима. Дополнительно экс-губернатору может грозить штраф в размере 11 млн руб.

В рамках текущего процесса Фургалу и его девяти соучастникам инкриминируют почти полтора десятка эпизодов, включая мошенничество в сфере кредитования и отмывание денег. По версии следствия, будучи депутатом Госдумы, он незаконно контролировал бизнес-структуры, которые похитили миллиарды рублей. Все фигуранты вину не признают.

Ранее квартиру экс-главы Хабаровского края выставили на торги.