Прокурор попросил возобновить дело Алека Болдуина об убийстве на съемках фильма

Сотрудник прокуратуры, который расследовал дело об убийстве женщины Алеком Болдуином на съемочной площадке, попросил судью вновь дать ход делу и восстановить ранее предъявленное обвинение. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на The Guardian.

В среду, 4 сентября, прокурор сообщил, что для поддержки вынесенного судьей решения не хватает фактов. Представитель гособвинения также заявил, что рассматриваемые доказательства не имеют отношения к защите актера.

«Никто из команды обвинения никогда намеренно не скрывал показания ответчика. Стороне обвинения просто не пришло в голову, что они имеют отношение к делу», — говорится в заявлении Моррисси.

В середине июля Болдуин был признан невиновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок кинокартины «Ржавчина». Услышав приговор, он не сумел сдержать эмоций и расплакался.

Трагедия случилась в 2021 году. Алек Болдуин выстрелил в сторону женщины из пистолета, а полученное ранение оказалось смертельным. Актер неоднократно заявлял, что не знал о наличии в магазине оружия боевых патронов.

Ранее сообщалось о том, что продюсер высоко оценил работу турецкого актера Бурака Озчивита, который станет одним из героев очередной серии кинокартины «Елки».